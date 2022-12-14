Украинским защитникам на Востоке передадут 200 цифровых радиостанций и 8 ретрансляторов. ФОТО

Лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Петр Порошенко с волонтерами передает на восточный фронт 200 раций и 8 ретрансляторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"200 очень крутых автомобильных цифровых радиостанций Motorola. И 8 ретрансляторов. Возможно, они по размеру не так впечатляют, как пикапы, SHIELD или Oshkosh, но, поверьте, нам чудом удалось их вырвать и привезти", - рассказал он.

По словам Порошенко, сейчас завершают оформление, после чего радиостанции отправят на Восток.

"Под Авдеевку, под Бахмут, потому что там сейчас решается судьба не только Украины, а возможно всего мира", - подчеркнул лидер "ЕС".

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