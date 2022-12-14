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Украинским защитникам на Востоке передадут 200 цифровых радиостанций и 8 ретрансляторов. ФОТО

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Лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Петр Порошенко с волонтерами передает на восточный фронт 200 раций и 8 ретрансляторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"200 очень крутых автомобильных цифровых радиостанций Motorola. И 8 ретрансляторов. Возможно, они по размеру не так впечатляют, как пикапы, SHIELD или Oshkosh, но, поверьте, нам чудом удалось их вырвать и привезти", - рассказал он.

По словам Порошенко, сейчас завершают оформление, после чего радиостанции отправят на Восток.

"Под Авдеевку, под Бахмут, потому что там сейчас решается судьба не только Украины, а возможно всего мира", - подчеркнул лидер "ЕС".

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Украинским защитникам на Востоке передадут 200 цифровых радиостанций и 8 ретрансляторов 01
Украинским защитникам на Востоке передадут 200 цифровых радиостанций и 8 ретрансляторов 02
Украинским защитникам на Востоке передадут 200 цифровых радиостанций и 8 ретрансляторов 03

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba

    Гетьман таки доб"є зелених жаб своїм багато численим "піаром" ))))
    ну прямо знущається )))
    дякуємо, пане ПРЕЗИДЕНТ !!
  • Amber
    Щира подяка , Петру Олексійовичу , за постійну , батьківську турботу
    і допомогу нашій арміі 👍🏼🙏🏼❤️‼️
  • Ан Мур
    Петро Порошенко:
    Перші «Cпартани» в Україні! А скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою. Там, де рашисти намагаються зробити пекло для Збройних Сил. Не вдасться! Десантуро, тримай підкріплення!
    Пишаюся, що ми це зробили. І можемо ще більше! Те саме відчуття, коли задонатив на «Спартан», який поїде нищити раши$тів під Бахмут та Авдіївку! Оце - антистрес після прильотів та годин без світла. І це зробили ми з вами! Тому якщо після ранкових прильотів хочеться задонатити на «Спартани» - за цим на сайт ГО Справа Громад. А я помножу ваш донат удвічі.

    Комплект фото - за силлю
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