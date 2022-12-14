Как действовать в случае атаки дронами: инструкция от МВД. ИНФОГРАФИКА
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В МВД обнародовали инфографику, как распознать дроны-камикадзе "Shahed-136" и "Герань-2" и как следует действовать в случае их атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.
Отмечается, что двигатель БПЛА громок и похож на работу двигателя мопеда или бензопилы. Дрон-камикадзе летает на малой высоте (до 4 километров) и малозаметен радарами.
Рекомендации гражданам в случае атаки дронами:
- старайтесь попасть в специальные укрытия;
- пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами;
- держитесь подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций;
- Если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен". Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестнице, не оставайтесь в автотранспорте.