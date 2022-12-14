Российские войска нанесли удары по центру и северу Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью и утром стреляли в центре и на севере Донетчины. Есть разрушение.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ

"На Донецком направлении без жертв, но есть разрушение. После полуночи россияне нанесли удар из С-300 по Кураховому и обстреляли Кураховку — повреждено 2 дома и здание предприятия. Под артиллерийским огнем — Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Красногоровке — прямое попадание в дом.

На Горловском направлении — интенсивные обстрелы Соледарской громады: в Парасковеевке повреждены детсад, 4 дома и помещения предприятия; также в громаде под обстрелами Яковлевка, Бахмутское и Раздолевка. Зафиксированы прилеты в окрестностях Торецкой и Часовоярской громад. Без пострадавших.

На Лисичанском направлении более 30 снарядов россияне выстреляли по Торскому и Заречному Лиманской громады. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

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