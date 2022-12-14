Новости Фото • Агрессия России против Украины

СБУ производит обыск в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове. ФОТО

5 59729
СБУ проводит обыски в кафедральном соборе святого великомученика Георгия Победоносца УПЦ во Львове.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ с обысками в храме столичного патриархата. Давно говорю, что здесь сразу рядом с Домом воина на бывшей улице Короленко, а теперь Тараса Бобанича (Хаммера) надо создать лучший центр военного капелланства. Потому что пристанищу "русского мира" точно здесь не место", - написал заместитель председателя облсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), агитировавшего за "присоединение" Запорожcкой области к РФ

СБУ производит обыск в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове 01
СБУ производит обыск в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове 02
СБУ производит обыск в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Rej Gudfox
    Місцеві громади, військові адміністрації і держава зобов'язані вилучити (у нас військовий час і це законно) всі храми, монастирі, учбові заклади, господарські споруди, майно колаборантської, прокремлівської, антиукраїнської УПЦ МП для потреб БІЖЕНЦІВ, ПОРАНЕНИХ, ВІЙСЬКОВИХ І ПРОСТИХ ГРОМАДЯН!!! Там можна організовувати ЦЕНТРИ НЕЗЛАМНОСТІ!!!
  • Kindrat74
    Взагалі всі ці споруди є історичними пам'ятками і бородатим мудакам у платтячках вхід туди має бути закритим. Хочете молитись чужому придуманому для РАБІВ божеству? Нема проблем - будуйте, платіть за землю, податок з прибутків і т.д. Ці недоторкані сучки бородті в рясах вже дістали... Бив би ногами ту наволоч.
  • dandy NeinRusSchwein
    Є бодай одна церква ПЦУ чи УГКЦ в Москві, Пітері?
    То що робить ФСБ-секта у Львові, Києві, в інших регіонах України?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости