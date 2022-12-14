СБУ производит обыск в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове. ФОТО
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СБУ проводит обыски в кафедральном соборе святого великомученика Георгия Победоносца УПЦ во Львове.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод, передает Цензор.НЕТ.
"СБУ с обысками в храме столичного патриархата. Давно говорю, что здесь сразу рядом с Домом воина на бывшей улице Короленко, а теперь Тараса Бобанича (Хаммера) надо создать лучший центр военного капелланства. Потому что пристанищу "русского мира" точно здесь не место", - написал заместитель председателя облсовета.