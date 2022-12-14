СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

Мероприятия по безопасности проходят:

Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);

Свято-Покровская церковь (г. Ужгород);

Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);

Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);

Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимне, Владимирский район);

Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);

Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);

Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);

Свято-Троицкий храм (г. Львов);

Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);

Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);

Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);

Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);

Свято-Василовский собор (г. Овруч);

Свято-Василовский женский монастырь (г. Овруч);

Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

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