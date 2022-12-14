Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях. ФОТОрепортаж

4 02225
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

Мероприятия по безопасности проходят:

  • Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
  • Свято-Покровская церковь (г. Ужгород);
  • Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
  • Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
  • Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимне, Владимирский район);
  • Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
  • Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
  • Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);
  • Свято-Троицкий храм (г. Львов);
  • Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
  • Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
  • Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
  • Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);
  • Свято-Василовский собор (г. Овруч);
  • Свято-Василовский женский монастырь (г. Овруч);
  • Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Также читайте: СБУ производит обыск в кафедральном соборе УПЦ МП во Львове. ФОТО

СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях 01
СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях 02
СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях 03
СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях 04
СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях 05
СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях 06
СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях 07
СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях 08
СБУ проводит меры безопасности в церквях и храмах УПЦ МП в девяти областях 09

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Mикола 1979
    На початку тиждень тому анонсували що не можна зберігати попам,і що обшуки будуть тривати,і тільки тепер клоуни проводять безпекові заходи,колись сміявся з кварталу 95 у шоу-тепер у політиці,але це болить бо війна,і гинуть люди
  • alex orly
    Зачистити треба було раніше наши Церкви від тих чортів з мокшанських болот, зараз вони ховаються , але ліпше пізно ніж ніколи !!!
  • Григорий 5fbb77e4
    Показуха . Что там можно найти когда эти обыски ждали и давно к ним подготовились . А сколько , интересно , действующих украинских церквей на расеюшке и в Крыму ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости