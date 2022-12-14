У границы с Беларусью в Киевской области взорвалась мина, ранен 1 человек, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Вблизи границы с Беларусью в Киевской области произошел взрыв российской противопехотной мины, ранения получил 1 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В Киевской области в одном из населенных пунктов, находившемся под оккупацией российских захватчиков, пограничники зафиксировали взрыв неизвестного предмета. На место происшествия немедленно вызвали специалистов, обнаруживших противопехотную мину российского производства ПМН-4. Из-за взрыва пострадал человек, доставленный в больницу с минно-взрывной травмой", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что в приграничных с Россией и Беларусью областях действуют режимные ограничения, в частности, запрещено находиться в лесных массивах.

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