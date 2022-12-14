Рашисты обстреляли здание Херсонской ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 14 декабря, российские захватчики обстреляли здание Херсонской ОВА.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по Херсону. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Позже глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич опубликовал видео последствий обстрела ОВА.