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Рашисты обстреляли здание Херсонской ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 14 декабря, российские захватчики обстреляли здание Херсонской ОВА.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по Херсону. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Рашисты обстреляли здание Херсонской ОВА 03
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Рашисты обстреляли здание Херсонской ОВА 06

Позже глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич опубликовал видео последствий обстрела ОВА.

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