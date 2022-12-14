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Задержан автоперевозчик, который предоставил автобусы для перевозки оккупантов из Крыма в Херсон, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, принимавший участие в транспортировке российских оккупационных группирований во время захвата украинского города.

"Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма. К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, находившихся в автопарке предприятия. После освобождения областного центра пособник агрессора пытался бежать в Молдову во избежание правосудия", - говорится в сообщении.

Впрочем, Служба безопасности предотвратила это. Сотрудники украинской спецслужбы вовремя разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали при попытке пересечения границы.

По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны ЕС.

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Задержан автоперевозчик, который предоставил автобусы для перевозки оккупантов из Крыма в Херсон, - СБУ 01
Задержан автоперевозчик, который предоставил автобусы для перевозки оккупантов из Крыма в Херсон, - СБУ 02
Задержан автоперевозчик, который предоставил автобусы для перевозки оккупантов из Крыма в Херсон, - СБУ 03
Задержан автоперевозчик, который предоставил автобусы для перевозки оккупантов из Крыма в Херсон, - СБУ 04

За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і "перелаштував" власний бізнес на користь країни-агресора.

Для цього "перереєстрував" компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в рф.

В обмін на співпрацю ворог обіцяв йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

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Топ комментарии

  • Tommy Lee
    Мабуть так. Принаймні довести це складно. Але. В Україні чомусь не шукають тих, хто розміновував південь України...
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Але тепер він втратив і бізнес і свободу замість того щоб ці автобуси надати ЗСУ він допомагав рашистам. Тому і перемога не може швидко настати бо таких людей багато які шкодять Україні.
  • Victor Frey
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    я не хочу стверджувати що він не колоборант. Слідство має розібратись. Але всіх хто під дулом автомата надав якісь послуги кацапам на окупованих територіях і їх клеймити посібниками ворога то можна скотитись до сталінських часів коли поранені непритомні попадали в полон, а потім їх відправляли в гулаги на 25 рік як зрадників.
    Продавчині в кіосках що сигарети чи горілку продали кацапам також зрадниці??? чи мали сказати "ідіть нах" і їх би згвалтували і застрелили на місці????
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