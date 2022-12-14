Задержан автоперевозчик, который предоставил автобусы для перевозки оккупантов из Крыма в Херсон, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, принимавший участие в транспортировке российских оккупационных группирований во время захвата украинского города.
"Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма. К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, находившихся в автопарке предприятия. После освобождения областного центра пособник агрессора пытался бежать в Молдову во избежание правосудия", - говорится в сообщении.
Впрочем, Служба безопасности предотвратила это. Сотрудники украинской спецслужбы вовремя разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали при попытке пересечения границы.
По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны ЕС.
За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і "перелаштував" власний бізнес на користь країни-агресора.
Для цього "перереєстрував" компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в рф.
В обмін на співпрацю ворог обіцяв йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.