Очередной обмен пленными: домой вернулись 64 украинских военных. ФОТО

Сегодня, 14 декабря, состоялся очередной обмен пленными. Удалось освободить из российского плена 64 украинских воина, а также гражданина США, который помогал нашим людям - Мурекези Суэди. В Украину вернули тела 4 погибших

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор. НЕТ.

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"Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших", - говорится в сообщении.

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