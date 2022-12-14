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Очередной обмен пленными: домой вернулись 64 украинских военных. ФОТО

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Сегодня, 14 декабря, состоялся очередной обмен пленными. Удалось освободить из российского плена 64 украинских воина, а также гражданина США, который помогал нашим людям - Мурекези Суэди. В Украину вернули тела 4 погибших

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор. НЕТ.

"Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших", - говорится в сообщении.

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Очередной обмен пленными: домой вернулись 64 украинских военных 01
Очередной обмен пленными: домой вернулись 64 украинских военных 02

Топ комментарии

  • Пан Перець
    Дякувати Богу живі!
    З поверненням!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуже гарна новина.Вітаємо всіх героїв на рідній українській землі...
  • shokolad
    Дякую, Хлопці ! Ви Герої !
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