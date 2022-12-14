Последствия сегодняшних обстрелов Херсона: ранены шесть гражданских. ФОТО

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 14 декабря 2022 года вооруженные силы РФ, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, произвели обстрел города Херсона. Шесть гражданских получили ранения разной степени тяжести, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

"В центре значительно разрушено административное здание. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах. В одном из частных домовладений в результате попадания снаряда в крышу начался пожар. По предварительной информации, оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня с временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли здание Херсонской ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





Для обеспечения надлежащего расследования военных преступлений прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.