Около 300 российских учебников изъято в сельском лицее на деоккупированной Харьковщине. ФОТО

Правоохранители обнаружили и изъяли очередную партию российских учебников в лиции с. Хотомля на Чугуевщине.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"13 декабря прокуроры совместно со следователями полиции провели осмотр лицея и изъяли около 300 российских учебников, которыми были обставлены все школьные парты. Кроме того, выявлены и три аттестата о неполном общем среднем образовании российского образца вместе с приложениями", — говорится в сообщении.

В учебное заведение с осмотром силовики пришли в рамках одного из уголовных производств по факту коллаборационной деятельности.

В полиции уточнили, что речь идет о подозрении директору лицея, который мог сотрудничать с российскими оккупантами.

"В октябре женщина была разоблачена в сотрудничестве с оккупантами. Она осуществляла агитацию среди преподавательского коллектива лицея по сотрудничеству с оккупационными властями и внедряла стандарты образования государства-агрессора в учебном заведении", - добавила пресс-служба полиции Харьковщины.

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