У представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в Киеве, Днепре и Кривом Роге найдено оружие, георгиевские ленты и российские флаги, - СБУ. ФОТОрепортаж

В офисах и квартирах представителей запрещенных партий в Киеве, Днепре и Кривом Роге. СБУ провела обыски: обнаружили оружие, георгиевские ленты и российские флаги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В результате следственно-оперативных действий обнаружено оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора. Кроме того, обнаружены слоги с прокремлевской литературой, агитационными открытками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов. В них рашисты призывают к поддержке оккупационных группировок РФ и предоставляют "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности отмечают, что, по оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

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