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Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом в телеграме сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к организации нелегального трафика причастен глава местного общественного объединения моряков. Она предлагала потенциальным призывникам скрыто уехать за пределы Украины, якобы прикрываясь работой на иностранных торговых судах.

Для этого злоумышленница снабжала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе.

Стоимость "услуг" составляла от 7 до 8 тыс. дол. с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности зарубежного рейса.

Для реализации сделки злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Именно он встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за бегство за границу.

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Еще одним участником группы является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал свои связи в медучреждениях для оформления фальшивых справок о "состоянии здоровья".

Готовый пакет фейковых документов "заказчики" получали от курьера.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступный механизм и задокументировали получение фигурантами почти 8 тыс. дол. за изготовление "белого билета".

В результате следственно-оперативных действий правоохранители задержали организатора группировки, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 01

Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 02
Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 03
Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 04

Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 05

Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 06
Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 07

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Топ комментарии

  • Андрей Ивашкевич
    Воєнкомати попрацювали три місяці і дрочать пів року, а урядовці і депутати на чолі з президентом за цим процесом спостерігают, як збоченці, в режимі онлайн. За пів року воєнкомати мали б сформувати необхідний резерв призовників, яким заборонений виїзд за кордон, всім іншим необхідно дозволити виїзджати, роботи немає, людям потрібно за щось жити. Відібраним в резерв необхідно проводити військове навчання по місцю проживання. Це можуть бути курси військової підготовки у вечірній час без відриву від основної роботи для працюючих, а також оплачувані, нехай і по мінімуму, денні форми навчання і тренувань по військових спеціальностях з виїздами на полігони для бойового вишколу, стрільб і т.д. Це прибере корупцію на кордоні і зніме напругу в суспільстві.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А як "прошляпили" цілий "батальйон Манако"?
  • Igor Uh
    А чому зразу ухилянти. Так не законно намагалися перетнути кордон, коли це заборонено в зв'язку з війною. Їм що видали повістки і в них була необхідність у ЗСУ і вони ховались? Чи в нас будь хто від 18 до 60 років чоловічої статі і не служе автоматично ухилянти?
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