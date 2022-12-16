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Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами. ФОТОрепортаж

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Российские захватчики ударили по жилому дому в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Спасатели установили, что 1 подъезд трехэтажного жилого дома полностью разрушен. Предварительно, в результате происшествия погибли 2 человека, пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних. Также спасены и госпитализированы три несовершеннолетних лица", - говорится в сообщении.

Под завалами еще, возможно, находятся люди. Ликвидация последствий продолжается.

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Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами 01
Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами 02
Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами 03
Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами 04

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Російські терористи з ракетами і ядерною зброєю, які їм відділи українці для свого захисту. Ну-ну, терористи вам захистять.
  • krot_lub
    Все ясно, головну базу націоналістів обстріляли. Ну-ну.
  • Alexey Prus 9f3d4003
    головну і таємну
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