Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами. ФОТОрепортаж
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Российские захватчики ударили по жилому дому в Кривом Роге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Спасатели установили, что 1 подъезд трехэтажного жилого дома полностью разрушен. Предварительно, в результате происшествия погибли 2 человека, пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних. Также спасены и госпитализированы три несовершеннолетних лица", - говорится в сообщении.
Под завалами еще, возможно, находятся люди. Ликвидация последствий продолжается.