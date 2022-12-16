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В деоккупированной Снигиревке дети нашли мину в рюкзаке. ФОТО

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В деоккупированной Снигиревке Николаевской области дети обнаружили в рюкзаке противопехотную мину в боевом положении.

Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.

"В рюкзаке обнаружена противопехотная мина ПМН-2 в боевом положении. Неизвестно, сколько бы горя она принесла, если бы не наши мужественные взрывотехники, которые уничтожили ее на месте", - говорится в сообщении.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, мину в рюкзаке нашли дети. Они же и сообщили об опасной "находке" правоохранителям.

В деоккупированной Снигиревке дети нашли мину в рюкзаке 01
В деоккупированной Снигиревке дети нашли мину в рюкзаке 02
В деоккупированной Снигиревке дети нашли мину в рюкзаке 03

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    З п.1 і п.2 в результаті вийде купа гімна. Ви шо, хочете заставити кацапського лібєрала ролюбити "бірьозкі" і "наших мальчіков"-убивць?
  • Валерий К b16b1c08
  • Дмитро Карпенко
    Что нужно делать против росси:

    1) Партия. Создать партию "Объединенная оппозиция" из всех оппозиционеров, которые выехали с россии. Они должны заявить, что в россии заниматься оппозиционной деятельностью невозможно, власть их преследует (убивают, садят, выгоняют из страны), поэтому они будут действовать из-за рубежа.

    2) Телеканал. Создать оппозиционной партии свой телеканал. путин тратит на пропаганду в россии 2 млрд долларов в год. Западу тратить на этот канал столько же - на контент и на продвижение этого контента в интернете.

    3) Санкции. Полное эмбарго на российский экспорт. Запрет ввозить любые российские товары в страны Запада.

    4) Оружие. Поставить в Украину тяжелое оружие. Танки, самолеты, ракеты.
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