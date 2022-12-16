В деоккупированной Снигиревке дети нашли мину в рюкзаке. ФОТО

В деоккупированной Снигиревке Николаевской области дети обнаружили в рюкзаке противопехотную мину в боевом положении.

Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.

"В рюкзаке обнаружена противопехотная мина ПМН-2 в боевом положении. Неизвестно, сколько бы горя она принесла, если бы не наши мужественные взрывотехники, которые уничтожили ее на месте", - говорится в сообщении.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, мину в рюкзаке нашли дети. Они же и сообщили об опасной "находке" правоохранителям.





