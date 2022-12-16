Новости Фото • Агрессия России против Украины

В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла. ФОТОрепортаж

4 65529
В Свято-Покровском Балтско-Феодосийском мужском монастыре, управлении Балтской епархии УПЦ МП и резиденции митрополита Балтского и Ананьевского Алексея (Сергея Гроха) Служба безопасности Украины 9 декабря проводила контрдиверсионные мероприятия.

Об этом Суспільному сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в СБУ, такие меры провели, чтобы выявить пропагандистские материалы и пророссийскую литературу, в которых речь может идти об оправдывании или отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В епархиальном управлении СБУ обнаружила портрет патриарха Кирилла. Кроме того, в монастыре нашли изданную в РФ литературу с пропагандой "русского мира", по которой учатся в семинариях и приходских школах. Обнаружили также материалы с инструкциями по предотвращению сближения УПЦ с ПЦУ и отрицаниями каноничности ПЦУ.

По данным службы, Сергей Грох (митрополит Балтский и Ананьевский Алексей) поддерживает контакт с местными представителями бывшей Партии регионов, а житель монастыря, архидиакон, по словам родственников, имеет связи в РФ и посещал Москву после 2014 года. Часть монахов епархии, по информации СБУ, продолжает поддерживать религиозную связь с представителями РПЦ.

СБУ решает, как квалифицировать найденные материалы

В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 01
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 02
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 03
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 04
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 05
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 06
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 07
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 08
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 09
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 10

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То може закрити їх треба, а не "хороводи" навколо них водити!
  • Bobcat 614fad29
    Більш всього бісить, коли в попів газетки знаходять "комсомольская правда спецвипуск херсон за август 2022". Явно ж не на Укрпошті отримали, значить привозять це все.
  • FT FT
    А нельзя етих КГБшных попов привязать возле наших енергетических обьектов? Пускай молятся за светлое будущее, так сказать. Посмотрим насколько крепка их вера
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости