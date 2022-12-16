Воины 15-й отдельной бригады артразведки получили три автомобиля DAF, два прицепа и спецоборудование. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко на восточном фронте передал бойцам 15-й отдельной бригады артразведки три автомобиля DAF и два прицепа, а также специальное оборудование.

Как рассказал пятый президент, это одна из бригад, в которую в рамках проекта "Глаза Арты" поставляют БПЛА Poseidon, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Эта бригада артиллерийской разведки работает на самых горячих направлениях на востоке. За то, чтобы их экипаж аэроразведки полетел на секторе — очередь. Настолько они мастерские в уничтожении россиян", – рассказывает Порошенко.

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"Недавно на нуле, на очень горячем направлении, враг начал интенсивный обстрел экипажа. Два часа их поливали всем, "Градами", чем только можно. Команда была — на эвакуацию. Но когда стрельба стихла, перед уходом экипаж решил снова подняться в небо. Благодаря этому решению они заметили, что враг пытается совершить прорыв на этом направлении: 6 трупов россиян, сгоревший танк и БМП и еще другая уничтоженная российская техника - так завершился "прорыв" для врагов", - отмечает Петр Порошенко.

"Настолько круты эти парни и девушки. И хотят быть еще более убийственными для врага. Поэтому именно 15-я бригада после двух разведбатов оперативных командований "Південь" и командования Десантно-штурмовых войск получила специальные беспилотные летательные аппараты Poseidon. Сейчас заканчивается обучение", - рассказал Порошенко.

"Мы очень ждем уже экипажи с боевым применением", – отметил он.

"К нам обратились с просьбой, чтобы мы снабдили бригаду автомобильной техникой. Поэтому мы передаем три автомобиля DAF и два прицепа со специальным оборудованием, которое повысит эффективность действия бригады. Я с удовольствием вручаю ключи", – говорит Порошенко.

"Ракетные обстрелы, которыми сегодня россияне терроризируют всю страну, здесь, на востоке, почти каждый день. Вот можете себе представить, что сейчас при нас полетела ракета. Мы ее видим", – отметил Порошенко.

Военные бригады поблагодарили за оказанную помощь, отметив, что грузовики очень необходимы для эффективного выполнения задач.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали более двухсот грузовиков Leyland DAF. Автомобили после техосмотра перевозятся в Польшу, а оттуда – в Украину.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

В августе Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" договорились с производителями об уникальной программе по поставке в украинскую армию комплексов БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты" на базе беспилотников "Poseidon".

Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.







Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Крейсерская скорость - 75 км/ч. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, на разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров. Подготовка операторов БПЛА организована на базе одного из учебных центров ВСУ.