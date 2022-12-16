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Памятник Пушкину демонтировали в Днепре. ФОТО

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Памятник Пушкину демонтировали в Днепре. ФОТО
Сегодня, 16 декабря, в Днепре был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Михаил Лысенко.

Памятник Пушкину в Днепре стоял на проспекте, который раньше носил его имя, а теперь называется Леси Украинки.

Бюст сняли сотрудники коммунальных служб города.

По словам Лысенко, памятник отвезли на территорию одного из коммунальных предприятий Днепра, где его будут хранить под охраной.

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Памятник Пушкину демонтировали в Днепре 01

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Цікаво яке відношення мав той опушкін до Дніпра?
  • Алекс Мышкевич
    кацапська **** !!!!

    і нехай хтось спробує кинути в мене камінь, якщо це не так...
  • саша паламарчук
    сашуньку іради свалілі!
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