Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Угледара и Бахмута, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ночью россияне не прекращали обстрелов вдоль линии фронта и относительного тыла в Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - к счастью, обошлось без пострадавших, повреждено только дорожное покрытие.

"На Волновахском направлении проходили периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Донецком направлении повреждены 5 домов в Кураховке и 1 дом в Берестках Кураховской общины. Также под постоянным огнем – Марьинка. По предварительной информации, без жертв.

На Горловском направлении 3 человека ранены в Бахмуте. В городе повреждена многоэтажка и админздание. Кроме того, в течение суток обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской общины: возле Яковлевки, Бахмутского, Раздолевки и Парасковеевки.

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