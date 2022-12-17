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Энергосистема восстанавливается после атаки, блоки АЭС выходят на запланированную мощность, дефицит электроэнергии значителен, - "Укрэнерго"

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По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9-го ракетного удара врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.

"Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще значительный. Всем облэнерго доведены лимиты потребления. Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" также обращает внимание, что режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии", был завершен вчера в 19:15. В настоящее время рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.

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Энергосистема восстанавливается после атаки, блоки АЭС выходят на запланированную мощность, дефицит электроэнергии значителен, - Укрэнерго 01

Топ комментарии

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    не болтай ерундой, Ленка-антисоциальная
  • Super Gut
    Тільки прочитав заголовок новини - одразу почув сигнал повітряної тривоги. Може ну його нахєр укренерго розповідати, що все вже відновлено?
  • Gp An
    Не знаю что кто восстановил - Черновцы сегодня по 10 часов без света и на 2 включают - прилетов не было...надо учесть что в городе вообще нет централизованного горячего водоснабжения,отдельные дома оснащены исключительно электроплитами для приготовления пищи, официально (по факту больше)более 100К вынужденных переселенцев - в основном старики,женщины и дети... звездеть они только и умеют.
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