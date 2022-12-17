Объявлено о подозрении жителю Херсонщины, который способствовал расселению оккупантов в заброшенных домах, - Офис генпрокурора. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, мужчина во время оккупации сотрудничал с оккупационными властями РФ.
Он добровольно вступил в должность так называемого "главы Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области".
Как "глава" села он обосновался в захваченном админздании сельского совета. Начал активно выполнять возложенные на него оккупационной властью задачи.
Как отмечается, угрозами подозреваемый пытался склонить местное население к сотрудничеству с врагом.
"Он распоряжался о переходе субъектов хозяйствования села на российскую систему регистрации и налогообложения. Также склонял их к ведению расчетов в русских рублях. Подозреваемый способствовал расселению военнослужащих вооруженных формирований РФ в вынужденно покинутые местными дома и квартиры", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры он задержан и ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
В настоящее время задержанному избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесению залога.