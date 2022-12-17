Объявлено о подозрении жителю Херсонщины, который способствовал расселению оккупантов в заброшенных домах, - Офис генпрокурора. ФОТО

Объявлено о подозрении жителю Херсонщины, который способствовал расселению оккупантов в брошенных домах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина во время оккупации сотрудничал с оккупационными властями РФ.

Он добровольно вступил в должность так называемого "главы Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области".

Как "глава" села он обосновался в захваченном админздании сельского совета. Начал активно выполнять возложенные на него оккупационной властью задачи.

Как отмечается, угрозами подозреваемый пытался склонить местное население к сотрудничеству с врагом.

"Он распоряжался о переходе субъектов хозяйствования села на российскую систему регистрации и налогообложения. Также склонял их к ведению расчетов в русских рублях. Подозреваемый способствовал расселению военнослужащих вооруженных формирований РФ в вынужденно покинутые местными дома и квартиры", - говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры он задержан и ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесению залога.