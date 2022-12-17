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95 трансформаторов и генераторов получила Украина от Азербайджана. ФОТОрепортаж

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В Украину поступило 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, направленных Азербайджаном как гуманитарная помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Временный поверенный по делам Азербайджана в Украине Сабир Рзаев сообщил, что гуманитарная помощь на общую сумму около 1 млн 422 тыс. манатов (837 тысяч долларов США). включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

В ближайшие дни планируется отправка второй партии гуманитарного груза. Рзаев подчеркнул, что общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджанской Республикой в связи с кризисом в Украине, составляет около 30 млн. манатов (более 17 млн. долларов США).

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Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Дякуємо за допомогу!
  • Alexander Savely
    справжнi друзi пiзнаються у бilдi. çox sağ olun!
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Може і не допоможуть, але це гуманітарна допомога. Допомогли, чим могли. І за те дякуємо.
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