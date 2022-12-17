24 ноября от минометного обстрела российских оккупантов на Бахмутском направлении погиб капитан 93-й ОМБр Валерий Глебов. ФОТО

24 ноября от минометного обстрела российских оккупантов в районе Подгороднего на Бахмутском направлении погиб капитан, ротный 93-й ОМБр Холодный Яр Валерий Васильевич Глебов. Он ушел на войну добровольцем в 2014 году, от простого солдата дослужился до капитана.

Об этом сообщили на фейсбук-странице 93-й ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.

"Памяти ротного "Ахила". Воспоминания сослуживцев.

В интервью комбат Богдан Дмитрук упомянул о тяжелых потерях в батальоне.

"Несколько недель спустя погиб капитан Глебов, мой командир роты. Наш собрат. Доброволец с 14-го года от простого солдата дослужился до капитана. Погиб от минометных обстрелов в районе Подгороднего на Бахмутском направлении", - отметил Дмитрук.

Он уточнил, что его батальон, в частности рота "Ахила", вела бой за важный перекресток перед Бахмутом, чтобы враг не мог зайти в город. "Это было сражение, по сути, протяженностью неделю. Там положили жизнь много моих хороших парней".

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"Не каждый его любил, но он был справедливым командиром, - вспоминает многолетнюю службу с Глебовым его бывший боец Андрей с позывным "Механ" - Мог какую-то шутку травить, что все смеялись. Иногда мог прикрикнуть. Часто брал работу в свои руки, не боялся закатить рукава. Как ротный он тянул хорошо. Хороший мужик". Он воевал с "Ахилом" под Авдеевкой Донецкой области и возле Бахмутской трассы на Луганщине.

С началом полномасштабной войны командир роты 93-й бригады Холодный Яр защищал Ахтырку, участвовал в освобождении Тростянца, воевал на Харьковщине под Изюмом.

Капитан Валерий Васильевич Глебов погиб 24 ноября в возрасте 52 года. Его похоронили в родной Ахтырке.

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Светлая память!" - говорится в сообщении.















