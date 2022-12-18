Россияне пять раз за ночь обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, 1 человек пострадал. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью обстреляли три громады Никопольщины - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Пять раз за ночь россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии…"

Попали по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь – он остался лечиться дома.

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В городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах люди невредимы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных районах ночью было несколько тревог, но обошлось без атак, и на эту минуту спокойно.







