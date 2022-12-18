6 декабря в бою с рашистами в Донецкой области погиб солдат Антон Незола. ФОТО

6 декабря в бою с превосходящими силами противника в Лиманском районе Донецкой области погиб солдат Антон Незола.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Егор Чечеринда, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знал Его еще малым. Наши мамы работали в одном Институте, и мы часто пересекались на каких-то шашлыках, выездах на природу и других "корпоративах" позднего СССР. Он был младше на 7 лет, и когда пришел в нашу 31-ю школу в Запорожье, я уже учился в старших классах. Антон сказал всем своим, что я - его брат, чтобы поднять "авторитет" среди сверстников. Мне тогда очень нравилось быть названным "старшим братом", потому что своих родных я не имел", - вспоминает журналист .





По его словам, потом о судьбе Антона слышал только от своей ныне покойной мамы. Знает, что он, как и его отец, стал юристом и пошел работать в запорожскую прокуратуру, позже – в адвокатуру. После 24 февраля и вероломного нападения России Антон пошел добровольцем в одно из подразделений ТРО, даже не имея боевого опыта. А 6 декабря, в день ВСУ, погиб в бою под Лиманом. Ему навсегда останется 40 лет.

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"Герои не умирают! Солдат Незола Антон Александрович 09.05.1982-06.12.2022 (адвокат, юрист 1 класса, стаж работы в органах Запорожской областной прокуратуры более 10 лет) в должности пулеметчика 06.12.2022, выполняя боевое задание в Лиманском районе, Донецкой области вместе с тремя побратимами приняли стрелковый бой с противником в количестве около 12 человек, который имел явное преимущество. Незола А.А. проявил личную доблесть и храбрость, первым обнаружил атакующего врага и открыл огонь из пулемета на их поражение, чем позволил побратимам занять оборону и огневые позиции и вступить в бой. Во время боевого противостояния Антон НЕЗОЛА получил тяжелое пулевое ранение несовместимое с жизнью, выполнив с честью свой военный долг, а противник не смог захватить наши позиции, понес значительные потери и отступил с поля боя. Это был первый и к сожалению последний твой выход без меня... - цитирует журналист побратима Антона Незолы.

У погибшего остались жена и маленький сын и мама Ольга. Чечеринда обращается с просьбой финансово поддержать семью погибшего героя.

Для поддержки - Карта мамы Антона:

4323 4070 0474 4743 Незола Ольга.