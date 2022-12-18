Оккупанты ударили по Купянщине, повреждена больница, ранен фельдшер, - Синегубов. ФОТО

Оккупанты снова ударили по Купянщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь. Есть разрушения больницы, выбиты окна.

"Россияне не прекращают терроризировать мирное население, снова страдают гражданские и инфраструктура. Оккупанты должны понести наказание за все преступления!", - отмечает глава региона.

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