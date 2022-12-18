Оккупанты ударили по Купянщине, повреждена больница, ранен фельдшер, - Синегубов. ФОТО
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Оккупанты снова ударили по Купянщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь. Есть разрушения больницы, выбиты окна.
"Россияне не прекращают терроризировать мирное население, снова страдают гражданские и инфраструктура. Оккупанты должны понести наказание за все преступления!", - отмечает глава региона.