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Россияне готовятся к уличным боям в Мелитополе, - мэр Федоров. ФОТО

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Российские захватчики готовятся к уличным боям во временно оккупированном Мелитополе – в центре города устанавливают бетонные пирамидальные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя рашисты расставляют бетонные конусы. Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям. В лучших традициях русни "зубы дракона" расставляют ближе к гражданским - среди центральных улиц и жилых кварталов. Но опыт других деоккупированных городов Украины подсказывает рашистам - их бетонные лего им не помогут. Скорее помешают самим оккупантам убегать быстрее с украинской земли", - рассказал он.

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Россияне готовятся к уличным боям в Мелитополе, - мэр Федоров 01

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    вот ета і єсть настаящіє лапатниє трі багатиря...
  • IgorYakovlevich
    Они так и не поняли - после освобождения северных областей, Харьковской области, Лимана с окресностями и правобережной Херсонщины, - что наши генералы воюют головой, я не телами своих солдат.
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