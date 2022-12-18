Россияне готовятся к уличным боям в Мелитополе, - мэр Федоров. ФОТО

Российские захватчики готовятся к уличным боям во временно оккупированном Мелитополе – в центре города устанавливают бетонные пирамидальные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя рашисты расставляют бетонные конусы. Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям. В лучших традициях русни "зубы дракона" расставляют ближе к гражданским - среди центральных улиц и жилых кварталов. Но опыт других деоккупированных городов Украины подсказывает рашистам - их бетонные лего им не помогут. Скорее помешают самим оккупантам убегать быстрее с украинской земли", - рассказал он.

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