Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного носителя "Калибров", - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В Черном море Россия держит на боевом дежурстве до 8 кораблей. Среди них нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Военно-морских сил, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 18 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей, в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп 72 ракеты", - говорится в сообщении.

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По информации ВМС ВСУ, в течение суток в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: в Азовское море – 8 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор; в Черное море – 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС отмечают, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.