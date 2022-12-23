Задержан российский агент, который навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденных городах Донбасса.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, он собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения Сил обороны в регионе.

Также он передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана.

"Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города.

По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице.

После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить "отчет" своим российским кураторам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали корректировщика при передаче разведывательной информации агрессору.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для подрывной деятельности в регионе.

Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

Во время задержания у российского агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами конспирологической переписки с врагом.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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