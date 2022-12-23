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Задержан российский агент, который навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденных городах Донбасса.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, он собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения Сил обороны в регионе.

Также он передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана.

"Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города.

По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице.

После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить "отчет" своим российским кураторам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали корректировщика при передаче разведывательной информации агрессору.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для подрывной деятельности в регионе.

Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

Во время задержания у российского агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами конспирологической переписки с врагом.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Задержан российский агент, который навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане, - СБУ 01
Задержан российский агент, который навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане, - СБУ 02
Задержан российский агент, который навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане, - СБУ 03
Задержан российский агент, который навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане, - СБУ 04

Топ комментарии

  • Alex Sav 8157c114
    на якому дереві він висить? аааааа-ще не висить.. дорогою штепи піде.. 10 років судів і без толку
  • Ivan Livliv
    Виявили на телефоні щось подібне - розстріл на місці при спробі втечі.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова кончена мерзенна ублюдіна...
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