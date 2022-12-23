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Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области. ФОТОрепортаж

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Вчера, 22 декабря, россияне обстреляли из минометов село Искрисковщина Белопольской громады.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 22 декабря, россияне открыли огонь из минометов по одному из пограничных сел. 16 мин разорвались на улицах и возле домов людей.

Были прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома местных жителей: там выбиты все окна, разрушена веранда.

Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия обстрела Сумщины: Россияне били из РСЗО и БПЛА. ФОТОрепортаж

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Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области 02
Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области 03
Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области 04
Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области 05
Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области 06
Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области 07
Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области 08
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Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области 10

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