Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области. ФОТОрепортаж

Вчера, 22 декабря, россияне обстреляли из минометов село Искрисковщина Белопольской громады.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 22 декабря, россияне открыли огонь из минометов по одному из пограничных сел. 16 мин разорвались на улицах и возле домов людей.



Были прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома местных жителей: там выбиты все окна, разрушена веранда.



Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети", - говорится в сообщении.

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