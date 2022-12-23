Последствия вчерашних обстрелов села Искрисковщина Сумской области. ФОТОрепортаж
2 4141
Вчера, 22 декабря, россияне обстреляли из минометов село Искрисковщина Белопольской громады.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера, 22 декабря, россияне открыли огонь из минометов по одному из пограничных сел. 16 мин разорвались на улицах и возле домов людей.
Были прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома местных жителей: там выбиты все окна, разрушена веранда.
Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети", - говорится в сообщении.