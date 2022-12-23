В Мелитополе взорван автомобиль, которым пользовались рашисты, - Федоров. ВИДЕО+ФОТО

В центре оккупированного Мелитополя раздался взрыв, был взорван автомобиль, которым пользовались рашисты.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. По данным очевидцев взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется!" – говорится в сообщении.

Так называемый "представитель местной администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов опубликовал фото места взрыва.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пророссийский блоггер не понимает недовольство жителей оккупированного Мелитополя: "Пришли русские, и все воруют, воруют, воруют". ВИДЕО