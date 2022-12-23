В Мелитополе взорван автомобиль, которым пользовались рашисты, - Федоров. ВИДЕО+ФОТО
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В центре оккупированного Мелитополя раздался взрыв, был взорван автомобиль, которым пользовались рашисты.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. По данным очевидцев взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется!" – говорится в сообщении.
Так называемый "представитель местной администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов опубликовал фото места взрыва.