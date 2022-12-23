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Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian. ФОТО

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Редакция Guardian Picture Desk выбрала фотографа Associated Press Евгения Малолетку лучшим фотографом года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что Малолетка в середине января вернулся в Украину из Казахстана, где освещал протесты, и начал снимать в Харькове и на Донбассе, как украинцы готовятся к возможному вторжению РФ. Войну он встретил в Мариуполе.

Вместе с коллегами он снимал в больницах, хранилищах, квартирах и домах. Малолетке удалось запечатлеть на фото одни из самых драматичных моментов войны.

Журналисты провели в Мариуполе 20 дней. Затем они были вынуждены уехать, потому что узнали, что оккупанты охотятся на них из-за публикации фото зверств россиян в Мариуполе. Малолетке и его коллегам удалось выехать в Запорожье, пройдя 15 российских блокпостов.

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В дальнейшем фотограф снимал войну в Харькове, Запорожье, Николаеве, Донбассе и Киеве, а также в освобожденных Изюме и Херсоне.

Издание опубликовало ряд снимков авторства Малолетки.

Мариуполь:

Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 01
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 02
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 03
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 04
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 05
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 06
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 07
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 08
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 09
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 10
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 11
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 12
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 13
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 14
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 15
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 16

Харківщина:

Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 17
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 18
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 19

Изюм:

Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 20
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 21
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 22
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 23
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 24
Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 25

Херсон:

Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian 26

Топ комментарии

  • MausMike
    Сильні фото.
  • freedom of speech
    Если бы в АП был мозг, то на этой войне работали бы лучшие военные корреспонденты со всего цивилизованного мира. Над фотографиями рыдали бы граждане США, Европы и т.п. Как думаете: Возросла бы от этого поддержка Украины (в т.ч. военная, финансовая и т.п.)?

    Для тех, кто не понимает о чем я, рекомендую погуглить "как иностранному корреспонденту можно получить аккредитацию в МО Украины". Спойлер: практически никак.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    світлини щемливі і правдиві...це наша буденність... дякувати ***** і русні йо*** !!!
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