Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian. ФОТО

Редакция Guardian Picture Desk выбрала фотографа Associated Press Евгения Малолетку лучшим фотографом года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что Малолетка в середине января вернулся в Украину из Казахстана, где освещал протесты, и начал снимать в Харькове и на Донбассе, как украинцы готовятся к возможному вторжению РФ. Войну он встретил в Мариуполе.

Вместе с коллегами он снимал в больницах, хранилищах, квартирах и домах. Малолетке удалось запечатлеть на фото одни из самых драматичных моментов войны.

Журналисты провели в Мариуполе 20 дней. Затем они были вынуждены уехать, потому что узнали, что оккупанты охотятся на них из-за публикации фото зверств россиян в Мариуполе. Малолетке и его коллегам удалось выехать в Запорожье, пройдя 15 российских блокпостов.

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В дальнейшем фотограф снимал войну в Харькове, Запорожье, Николаеве, Донбассе и Киеве, а также в освобожденных Изюме и Херсоне.

Издание опубликовало ряд снимков авторства Малолетки.

Мариуполь:

































Харківщина:







Изюм:













Херсон: