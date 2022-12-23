Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Guardian.
Издание отмечает, что Малолетка в середине января вернулся в Украину из Казахстана, где освещал протесты, и начал снимать в Харькове и на Донбассе, как украинцы готовятся к возможному вторжению РФ. Войну он встретил в Мариуполе.
Вместе с коллегами он снимал в больницах, хранилищах, квартирах и домах. Малолетке удалось запечатлеть на фото одни из самых драматичных моментов войны.
Журналисты провели в Мариуполе 20 дней. Затем они были вынуждены уехать, потому что узнали, что оккупанты охотятся на них из-за публикации фото зверств россиян в Мариуполе. Малолетке и его коллегам удалось выехать в Запорожье, пройдя 15 российских блокпостов.
В дальнейшем фотограф снимал войну в Харькове, Запорожье, Николаеве, Донбассе и Киеве, а также в освобожденных Изюме и Херсоне.
Издание опубликовало ряд снимков авторства Малолетки.
Мариуполь:
Харківщина:
Изюм:
Херсон: