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Рашисты ударили по Херсону, погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

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Российские захватчики ударили по Корабельному району Херсона, в результате чего погиб 1 человек.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной удар оккупантов, очередной обстрел Корабельного района. По состоянию на данный момент известно о 1 погибшем. Мужчина получил минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы.

Позже глава ОВА Ярослав Янушевич сообщил: "Разрушены дома херсонцев неподалеку от центра города. Люди с ужасом покидали свои дома, поняв, что враг ведет прицельный огонь по мирным жителям.

На месте обстрела работают спасатели, правоохранители и медики. Бригады скорой помощи оказывают помощь раненым. Предварительно известно о двух погибших - мужчине и женщине".

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Рашисты ударили по Херсону, погибли 2 человека 01
Рашисты ударили по Херсону, погибли 2 человека 02
Рашисты ударили по Херсону, погибли 2 человека 03
Рашисты ударили по Херсону, погибли 2 человека 04
Рашисты ударили по Херсону, погибли 2 человека 05
Рашисты ударили по Херсону, погибли 2 человека 06
Рашисты ударили по Херсону, погибли 2 человека 07

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