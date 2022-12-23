Последний памятник Пушкину демонтировали в Черновцах. ФОТО
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В Черновцах был демонтирован последний памятник российскому поэту Александру Пушкину. Скульптура расположена на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики
Об этом сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук, передает Цензор.НЕТ.
"Последовательно избавляемся от советского хлама. На этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому русскому поэту" Пушкину", - говорится в сообщении.
Этот памятник – гипсовая тиражированная скульптура. Так что исторической или культурной ценности не имеет.
Памятник демонтировали черновчане. Бюджетные деньги на демонтаж не тратили.
В Черновцах остался еще бюст Пушкина – на фасаде театра.