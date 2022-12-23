Еще одно судно с украинским зерном отправлено в Ливию. ФОТОрепортаж

В рамках "Зерновой инициативы" еще одно судно с украинским зерном было отправлено в африканскую Ливию.

Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Балкер BRAVE M из 27,5 тыс. тонн агропродукции для Ливии присоединился к караванам еще из 5 судов, которые экспортировали 244 тыс. тонн агропродукции из портов Великой Одессы в страны Азии и Европы.

В портах загружают более 1 млн тонн украинской агропродукции на 27 судов. Еще 4 судна двигаются по "зерновому коридору" в направлении украинских портов.

В Босфоре сохраняется стабильная очередь из 90 судов, поскольку ежедневно проводится 5-7 инспекций при минимально необходимых 12 в день.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышло 580 судов, экспортировавших 15 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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