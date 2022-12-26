Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Враг продолжает массированно обстреливать Херсонщину из реактивных систем залпового огня, минометов и тяжелой артиллерии. Пострадали населённые пункты Бериславского и Херсонского районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, во время артиллерийского обстрела одного из сел Бериславского района погибли две находившиеся во дворе дома женщины, третью пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Областной центр круглосуточно находится под огнем оккупантов. Там повреждены многоэтажные и частные дома, медицинское учреждение, склады и магазины в центре города, микрорайонах Корабел, Жилпоселок, ХБК и Таврический. За прошедшие двое суток полиция открыла 36 уголовных производств по фактам военных преступлений российских захватчиков в Херсонской области", - говорится в сообщении.

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