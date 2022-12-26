В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - "Укрэнерго"

По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Также, как отмечается, есть ограничения в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления.

"В настоящее время из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в г. Киеве. На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

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"Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране.

"В то же время мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и при любых условиях возобновлять работу энергосистемы", - добавляют в "Укрэнерго".