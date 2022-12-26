Сообщено о подозрении 4 работникам Старобельского СИЗО, перешедшим на сторону врага, - Офис генпрокурора. ФОТО

Сообщено о подозрении четырем работникам Старобельского СИЗО, перешедшим на сторону врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, правоохранители предали присяге и перешли на сторону врага. Они добровольно согласились на предложение оккупационных властей РФ работать в так называемом "Старобельском следственном изоляторе УВП МВД ЛНР".

"Незаконно созданная структура базируется в захваченных армией РФ административных помещениях украинского СИЗО. С марта 2022 года государственное учреждение - под контролем оккупантов. Подозреваемые выполняют служебные обязанности, возложенные руководством оккупационного учреждения, а также помогают стране-агрессору легализовать лжезаконодательство" говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем работникам государственного учреждения "Старобельский следственный изолятор" в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).