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Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре.. ФОТО

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26 декабря в Днепре были демонтированы памятники Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Коммунальщики сняли их с постаментов с помощью спецтехники и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

Также в ближайшее время в Днепре планируют демонтировать памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (известный как танк) и Александру Матросову.

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Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре. 01
Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре. 02

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Топ комментарии

  • Tommy Lee
    У світі було багато достойніших пілотів, але пам'ятників у нас ми не маємо. Чому мусить стояти цей "сталінський_сокол"?
  • НБ
    Памятник Матросову... Особі яка взагалі ніколи не існувала. Це по суті памятник феєричній совковій пропаганді. І скільки такого лайна по всій країні кацапами натикано...
  • Воьлодимир Омельянов
    А ось до Катерини в Одесі ніяк руки не доходять ,скільки ще має загинути людей що б цей імперський символ зник.
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