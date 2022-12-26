Активисты движения "Желтая Лента" распространили на оккупированной части Запорожской области листовки против паспортизации. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты пытаются навязать паспорт РФ украинцам на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает движение общественного сопротивления "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

"Мы ежедневно распространяем сотни патриотических листовок, призываем украинцев не брать паспорт страны-террориста. Именно сейчас оккупанты как можно быстрее пытаются навязать свой паспорт, создавая препятствия для лиц, которые его не имеют. Этим рашисты прямо нарушают требования международного гуманитарного права, которое запрещает гражданство на оккупированных территориях.

Однако мы не сдаемся, мы продолжаем свой гражданский протест против рашистов. В Мелитополе и в Черниговке абсолютное большинство ждет ВСУ! Рашистам осталось недолго", - говорится в сообщении.









