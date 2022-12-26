В Новосибирске масштабный пожар на складах, очевидцы говорят о взрывах. ФОТОрепортаж
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В российском Новосибирске – большой пожар на складах. Огнем охвачено около 1800 кв.
Об этом сообщает местное издание "Новая Сибирь", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что когда на место прибыли спасатели, двухэтажное строение находилось полностью в огне. Произошло обрушение конструкций. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения.
Местный паблик "Инцидент Новосибирск" сообщает, что, по словам очевидцев, в воздухе есть страшный запах пластика.
В то же время паблик "Новости Новосибирска" сообщает, что на месте были слышны взрывы.