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Для возмущения общества в соцсетях распространяют фейки о якобы отмене аварийных отключений, - "Укрэнерго"

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В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу "Укрэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Осторожно - фейк! В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", – добавляют в "Укрэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Для возмущения общества в соцсетях распространяют фейки о якобы отмене аварийных отключений, - Укрэнерго 01

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Цікаво, а от звідкіля на свята взялась електроенергія, і в деяких регіонах не вимикали світло від п'ятниці? Накопили на складах, та по кишенях? Чи просто перестали вимикати?
  • Eugen Mk
    Угу. Вас надо бить. Возможно, ногами. Расследовние перетока в европейскую энергосистему покажет.
  • Остап Покотило
    Або екстренні.
    Наші чиновники придумають ще як назвати. Хотілося би їх вислухати, а також і премьера.
    Хай розкажуть про стан справ
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