Для возмущения общества в соцсетях распространяют фейки о якобы отмене аварийных отключений, - "Укрэнерго"
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В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу "Укрэнерго".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
"Осторожно - фейк! В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - говорится в сообщении.
В компании напоминают, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.
"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", – добавляют в "Укрэнерго".