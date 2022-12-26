В ФСБ заявили о смерти украинских бойцов в Брянской области. Наши военнослужащие это подтвердили. ФОТОрепортаж
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По словам российских оперативников, 25 декабря произошел бой при попытке проникновения ДРГ в Брянскую область из Украины.
Сообщается, что у "диверсантов" было иностранное оружие, коммуникационные и навигационные устройства и 4 самодельные взрывные устройства, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинские военнослужащие опознали мертвых.
Среди них Юрий Горовец с позывным Святоша, 34 года.
"Успешный диверсант. Это был его не первый разведывательный выход. Россияне заплатили большую цену.
Националист. Христианин. Актер. Странник. Ветеран. Многолетний участник сообщества Братство", - пишет о мертвых борцах Вооруженных сил Евгений Карась.
Также в группе были:
- Максим Михайлов "Не пий пиво", 32 роки
- Тарас Карпюк "Тарасій", 38 років
- Богдан Лягов "Аполлон", 19 років
Вечная память. Герои не умирают!