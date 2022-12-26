Артиллеристам 45-й бригады, воюющим под Бахмутом, передали дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт привез в артиллерийскую бригаду дроны, комплекты зимней формы, печки-буржуйки и водонагреватель. Военные говорят: все это очень нужно, все своевременно и актуально.

"От имени личного состава 45-й бригады и, в частности, нашего 59-го дивизиона имени Нестора Махно", – говорит артиллерист, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Вы все уже знаете, что много партийцев "Европейской Солидарности" с первых дней полномасштабного вторжения защищают нашу страну в рядах ВСУ. В этот раз мы привезли помощь 45-й отдельной артиллерийской бригаде на бахмутское направление. Наши артиллеристы уничтожают российских подонков в промышленных масштабах, а мы хотим им помочь в таком хорошем деле", – пояснил Петр Порошенко в Facebook.

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"Очень много наших собратьев сейчас здесь под Бахмутом, где труднее всего. В их числе Степан Барна, Тарас Юрик и Юрий Луценко. Горжусь тем, что у меня такие друзья, которые всеми своими силами отстаивают Украину сейчас, а потом будут строить ее успешное будущее. Победим", – отмечает пятый Президент.