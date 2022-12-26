На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера "Москва". ФОТОрепортаж

На одесское побережье волны вынесли несколько пакетов с "питьевой аварийной водой". Очередные артефакты, оставшиеся от погибших вражеских моряков из уничтоженного в апреле российского ракетного крейсера "Москва". Ранее моряки выловили и передали пограничникам спасательный круг и световой буй с российского крейсера "Москва".