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На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера "Москва". ФОТОрепортаж

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На одесское побережье волны вынесли несколько пакетов с "питьевой аварийной водой". Очередные артефакты, оставшиеся от погибших вражеских моряков из уничтоженного в апреле российского ракетного крейсера "Москва". Ранее моряки выловили и передали пограничникам спасательный круг и световой буй с российского крейсера "Москва".

Об этом пишет Думская, передает Цензор.НЕТ.

"Одессит Денис Канин обнаружил пакеты на пляже на 8-й станции Большого Фонтана. Они были произведены в Санкт-Петербурге и одобрены российским морским регистром судоходства. Отметим, такие пакеты входят в наборы для выживания, хранящиеся в спасательных шлюпках и на надувных плотах", – говорится в сообщении.

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На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера Москва 01

На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера Москва 02

Ранее в море был обнаружен спасательный круг и буй из "Москвы".

На одесский пляж выбросило вещи с потопленного российского крейсера Москва 03

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Топ комментарии

  • govtva
    Я еще весной 2014-го написал здесь что дождусь когда их бескозырки и береты морпехов будут плавать у наших берегов.
  • Яр Холодний
    Передавать таке у майбутній Музей Перемоги!
  • Oleg Youryevich
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