Ночью оккупанты пять раз ударили по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Тишина длилась недолго...
Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии.
40 вражеских снарядов прилетели в три громады - Никопольское, Красногригоревское и Марганецкое. Люди не пострадали.
В Никополе разрушены несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.
В Красногригорьевской громаде российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Задели и парники и магазин.
В Марганецкой громаде последствия ночных ударов еще выясняются", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в остальных районах тревога извещала об опасности, но обошлась без атак, и в эту минуту спокойно.