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С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве простились с украинским защитником Владимиром Ежовым, работавшим над S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky и погиб под Бахмутом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Владимир Ежов среди компьютерщиков более известен по никнейму Fresh. Он являлся геймдизайнером в компании GSC Game World. Кроме серии украинских игр S.T.A.L.K.E.R и "Казаков", работал над играми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter. Кроме того, один из персонажей игры S.T.A.L.K.E.R Локи сделан из его внешности.

После 24 февраля Владимир ушел на фронт и героически защищал Украину в рядах ВСУ. У мужчины осталось двое несовершеннолетних сыновей.

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С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 01
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 02
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 03
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 04
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 05
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 06
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 07
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 08
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 09
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 10
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 11
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 12
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 13
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 14
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 15
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 16
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 17
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 18
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 19
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 20
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 21
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 22
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 23
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 24
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 25
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 26
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 27
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 28
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 29
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 30
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 31
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 32
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 33
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 34
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 35
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 36
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 37
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 38
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 39
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 40
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 41
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 42
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 43
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 44
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 45
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 46
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 47
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 48
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 49
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 50
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 51
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 52
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 53
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 54
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 55
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 56
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 57
С украинским защитником и одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимиром Ежовым, погибшим в боях под Бахмутом, простились в Киеве 58

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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