С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина. ФОТО

В Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской демонтировали гипсовый бюст Пушкина.

Об этом в фейсбуке сообщает Черновицкий областной совет, передает Цензор.НЕТ.

"С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина", - сообщает Черновицкий областной совет.

Здесь заметили, что для демонтажа вызвали автовышку.

На разрешение демонтировать бюст ждали несколько месяцев.

"Поскольку здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было придать Министерство культуры и информационной политики Украины", - добавили в облсовете.

Отмечается, что бюст Пушкина будет храниться как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Сталина.

Смотрите: Неизвестные обрисовали красной краской памятники Зигину и Ватутину в Полтаве. ФОТО

Жителям Черновцов обещают предоставить возможность определить, чей бюст установить на фасаде театра. Для этого появится анкета на странице театра Facebook. Среди вариантов – Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные украинцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последний памятник Пушкину демонтировали в Черновцах. ФОТО

Ранее в Черновцах демонтировали два памятника Пушкину, которые не имели ни исторической, ни культурной ценности.