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С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина. ФОТО

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С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина. ФОТО
В Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской демонтировали гипсовый бюст Пушкина.

Об этом в фейсбуке сообщает Черновицкий областной совет, передает Цензор.НЕТ.

"С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина", - сообщает Черновицкий областной совет.

Здесь заметили, что для демонтажа вызвали автовышку.

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На разрешение демонтировать бюст ждали несколько месяцев.

"Поскольку здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было придать Министерство культуры и информационной политики Украины", - добавили в облсовете.

Отмечается, что бюст Пушкина будет храниться как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Сталина.

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Жителям Черновцов обещают предоставить возможность определить, чей бюст установить на фасаде театра. Для этого появится анкета на странице театра Facebook. Среди вариантов – Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные украинцы.

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Ранее в Черновцах демонтировали два памятника Пушкину, которые не имели ни исторической, ни культурной ценности.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
  • Маркиз
    Так. Той випадок, коли краще нічого, ніж оце.
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    в рос.свиней думку ніхто не запитував, рило забрало і пнх.
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