С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 6880 мирных жителей, - ООН. ИНФОГРАФИКА

Чаще всего в Украине люди погибают из-за российских обстрелов с тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.

Такие данные за период с 24 февраля по 26 декабря обнародовало Управление верховного комиссара ООН по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

Только в декабре УВКПЧ ООН зафиксировало 165 случаев гибели и 516 – случаев ранения гражданских в Украине. Всего же погибли по меньшей мере 6884 мирных жителя, ранения получили 10947 человек.

В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

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"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В УВКПЧ ООН отмечают, что большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.

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