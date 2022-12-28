Никопольщина всю ночь страдала от вражеских ударов, район обстреливали "Градами" и тяжелой артиллерией, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисты 8 раз обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Никопольщина снова всю ночь страдала от вражеских ударов. Россияне 8 раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

"Ударили по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской. Люди невредимы. Больше всего пострадала Красногригорьевская громада. Российские снаряды изуродовали там с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Разбито 20 солнечных панелей". говорится в сообщении.

В других районах ночь с одной тревогой и без чрезвычайных ситуаций. И сейчас все спокойно.

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